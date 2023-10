Gargoyles, che aspetto avranno in live-action? I concept virali fanno paura

La versione live-action di Gargoyles è stata annunciata questa settimana e arriverà prossimamente su Disney+ ad opera di Gary Dauberman (autore di Annabelle e The Nun) sotto la supervisione produttiva della Atomic Monster di James Wan. Ma proviamo a capire che aspetto potrebbero avere i protagonisti dello show con un cast di attori in carne e ossa.

Dato che stiamo parlando di una serie animata, ci sono molti modi in cui una trasposizione in live-action dei personaggi gotici protagonisti potrebbe essere realizzata.

Un fan appassionato ha avuto una buona idea di come i personaggi potrebbero essere trasposti in live-action, dato che la sua fan art, vecchia di anni, è riemersa ancora una volta dopo l'annuncio del nuovo show che arriverà su Disney+. L'opera proviene dal concept artist Marcus Dublin, che originariamente aveva realizzato un concept art diventato virale di Goliath, il protagonista dello show.

"Ho recentemente aggiornato il modello del mio personaggio di Goliath e l'ho trasformato da un vecchio speed sculpt in highpoly a una risorsa di gioco finita. Ho realizzato il primo sculpt in highpoly nel 2008, quando stavo testando la versione 1 di Mudbox. Sì, è passato tanto tempo! Poiché amo il personaggio e non volevo ritirarlo dal mio portfolio, ho pensato di fare un secondo tentativo", ha scritto Dublin nel suo post su ArtStation.

L'artista ha aggiunto: "Devo dire che è stato bello rivisitare questo personaggio dopo tanti anni. È bello vedere un pezzo vecchio che riceve una nuova vita artistica. La versione aggiornata presenta ora una nuova scultura, soprattutto nella parte superiore del corpo e nella testa. Il lowpoly e le texture sono tutti nuovi, utilizzando texture pbr di attuale generazione. Le immagini finali sono state renderizzate con Marmoset Toolbag 2".

Inizialmente, si pensava che Gargoyles sarebbe stato un film diretto da Kenneth Branagh, notizia successivamente smentita e poi rettificata dall'annuncio del nuovo show per Disney+.

Di seguito la trama diffusa alla notizia del nuovo show Gargoyles: "Basato sul classico cult della serie animata Disney, Goliath è l'ultimo di una razza eroica di guerrieri gargoyle che un tempo viveva tra gli uomini. Liberato da una maledizione secolare che lo ha trasformato in pietra, Goliath lotta per risolvere il mistero del suo passato mentre veglia sulla New York dei giorni nostri insieme alla detective della polizia Elisa Maza".