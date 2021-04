Gargoyles, Clancy Brown tornerebbe in un reboot della serie: 'Farei anche un live-action'

Grazie al ritorno di Gargoyles su Disney+ la serie animata, andata in onda tra il 1994 e il 1997, sta vivendo una nuova ondata di popolarità. I fan premono da tempo per un reboot della serie, e anche il creatore Greg Weisman ha ammesso che non gli dispiacerebbe tornare a lavorarci.

Si è parlato anche di un film live-action tratto da Gargoyles: insomma, sembra chiaro che il progetto, in una forma o in un'altra, faccia gola a molti, e potenzialmente potrebbe rivelarsi un buon investimento per Disney e Marvel.

Se in passato due protagonisti del cast vocale di Gargoyles come Keith David e Marina Sirtis si erano detti pronti a ritornare al lavoro, ora è arrivata anche la disponibilità di Clancy Brown, che ha doppiato diversi personaggi della serie animata.

"Sì, era una bella piccola serie" ha raccontato in un'intervista. "Quello era un periodo in cui la Disney diceva che non voleva le solite cose, sai i soliti sospetti, quindi si era aperta anche ad attori live-action interessati al progetto. Eravamo un bel team, anche gli scrittori e tutti gli altri, ed è stato molto divertente."

Tornare in Gargoyles, quindi, per Clancy Brown sarebbe molto interessante, anche recitando in carne ed ossa in un live-action. "Non c'è niente che non si possa fare oggi con la CGI e tutto il resto" ha continuato. "Qualunque cosa tu voglia fare, immagino si possa fare."