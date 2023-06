Gargoyles, il creatore rivela: 'Disney aveva paura a mettere il proprio logo nello show'

Gargoyles - Il risveglio degli eroi è una serie televisiva animata realizzata dalla Way Disney Animation tra il 1994 e il 1997 in un epoca di ritrovato splendore per lo studio grazie ai successi di film come La bella e la bestia, Aladdin, Hercules e via dicendo. Tuttavia, come ha rivelato il creatore, Disney era spaventata dalla cupezza dello show.

"All'epoca la Disney aveva paura a mettere il suo nome sulla serie", ha spiegato il co-creatore della serie Greg Weisman in risposta alla domanda di un fan sul marchio Disney. "Quindi tecnicamente eravamo i Gargoyles di Buena Vista". Buena Vista Home Entertainment era il marchio con cui la Disney distribuiva i suoi prodotti in home video, non solo film d'animazione ma anche film in live-action e serie televisive.

Andata in onda tra il 1994 e il 1997, Gargoyles della Disney raccontava di antichi difensori della notte - Goliath (Keith David) e il suo clan, tra cui Brooklyn (Jeff Bennett), Lexington (Thom Adcox-Hernandez), Broadway (Bill Fagerbakke), Bronx (Frank Welker) - che si risvegliano nella Manhattan moderna dopo essere stati congelati nella pietra da un incantesimo per mille anni.

Tutti gli episodi dello show, diviso in tre stagioni, sono disponibili attualmente su Disney+. Proprio su Gargoyles su Disney Plus, Weisman aveva spiegato si trattava di un primo passo per cominciare a pensare ad altro.

"Gargoyles è ancora il mio progetto del cuore. Non è di mia proprietà. Non ricavo un centesimo dal fatto che sia disponibile su Disney Plus. Eppure sono così entusiasta che lo sia, sono entusiasta che rappresenti una possibilità - anche se è una possibilità minima - di riportarlo indietro e recuperarlo", aveva detto Weisman in precedenza. Anche Clancy Brown aveva parlato di reboot della serie.

"Ho sempre voluto fare di più. Ho una timeline per lo show lunga 315 pagine. Ho taccuini e quaderni pieni di idee. Idee per spinoff e ogni sorta di cose. Non c'è niente che mi renderebbe più felice che tornare a fare altri episodi sui Gargoyles".