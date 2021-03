Gargoyles, l'incredibile action figure di Golia della serie animata Disney!

NECA ha realizzato alcune delle migliori action figure in circolazione dei franchise preferiti da spettatori giovani e non come Tartarughe Ninja, King Kong, Predator e molti altri. E ora sono in arrivo altre action figure di uno show molto apprezzato da generazioni di spettatori come Gargoyles - Il risveglio degli eroi, disponibile su Disney+.

E nelle ultime ore NECA ha pubblicato su Twitter le immagini della prima action figure della serie animata, che ovviamente non poteva che essere Golia, il leader dei Gargoyles.

Il personaggio non è mai stato così imponente, con una particolare attenzione ai dettagli, comprese le mostruose ali. Il prodotto dovrebbe arrivare sul mercato entro l'estate.



I pre-order per l'action figure di Golia sono già disponibili su Entertainment Earth al costo di 32,99 dollari.

Nelle foto potete ammirare l'articolazione delle braccia, polsi, spalle, busto, ginocchia, caviglie e piedi, che consentono una moltitudine di pose.

Golia ha un'espressione arrabbiata sul viso e anche le ali sembrano davvero impressionanti. Lo scorso anno si parlò di un film live action di Gargoyles - Il risveglio degli eroi.

Il prodotto verrà fornito con una serie nutrita di accessori.

Lo scorso anno vi parlammo del ritorno della serie cult anni '90 Gargoyles - Il risveglio degli eroi, grazie alla pubblicazione dello show animato su Disney+.

Il cast vocale della serie è composto da Keith David, Brigitte Bako e Bill Fagerbakke.