Gargoyles: Keith David parla della cancellazione della serie Disney: 'Fu uno shock'

Gargoyles è ormai prossima al venticinquesimo anniversario e, sebbene sia rimasta ben impressa negli spettatori che hanno avuto la fortuna di guardarla, viene spesso dimenticata. Ma ora la serie Disney potrebbe godere di nuova linfa vitale, dato che sarà tra i prodotti di animazione che entreranno a far parte del catalogo di Disney+.

Keith David, l'attore che nella serie prestava la propria voce a uno dei protagonisti, Golia, è molto legato alla serie e ha dichiarato che tornerebbe volentieri a interpretare la parte in un eventuale remake. David si è anche lasciato andare con i ricordi più belli dello show, che venne trasmesso in Italia tra il 1996 e il 1999.

Ma David non parlato anche di momenti meno belli, ossia quelli relativi alla cancellazione di Gargoyles dopo tre stagioni e 78 episodi. "Mi sono sempre domandato perché abbiano deciso di stopparla", ha raccontato a Comicbook.com. La notizia turbò l'attore e il resto del cast, giungendo in modo abbastanza improvviso anche perché si trattava di un programma acclamato, che "non si trattava di un cartone nel senso tradizionale in cui lo si approccia come un intrattenimento da guardare a mente spenta".

Quando giunse la conferma della cancellazione "fu uno shock". David non si spiega come sia possibile che alcuni prodotti senza le stesse ambizioni o profondità vadano avanti per anni e anni e lo stesso non sia potuto accadere per Gargoyles. "Per quanto mi riguarda, avremmo potuto essere come i Simpson e andare avanti a lungo".

Gargoyles sarà disponibile su Disney+ fin dal debutto del 12 novembre e chissà che non stia arrivando il momento giusto per un reboot.