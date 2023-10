Gargoyles, ufficiale: annunciata la serie tv live action con i creatori di The Conjuring

Quasi 30 anni dopo la loro prima messa in onda con la famosa serie televisiva animata, i Gargoyles torneranno a volare in televisione, questa volta con una serie tv live-action.

Le recenti indiscrezioni su un progetto live-action di Gargoyles sono realtà, dato che in questi minuti è stato ufficialmente confermato che la Atomic Monster di Gary Dauberman e James Wan, noti per le loro collaborazioni sui film horror di successo del The Conjuring Universe, realizzeranno il remake live-action del noto cartone animato degli anni '90 come serie tv per Disney+: stando alle prime informazioni, Dauberman creerà, scriverà, produrrà esecutivamente la serie con Atomic Monster, la società gestita da Wan e Michael Clear, che si uniscono ai ranghi dei produttori esecutivi.

Il progetto è descritto come in fase di sviluppo iniziale presso Disney Branded Television, e sarà basato sulla serie tv animata dei Gargoyles, realizzata dalla Walt Disney Television Animation e andata in onda per tre stagioni dal 1994 al 1997. La premessa raccontava del trasferimento delle statue dei gargoyle da un castello in Scozia alla moderna New York: giunti nella Grande Mela, però, le statue si risvegliano da un incantesimo millenario e assumevano il ruolo di protettrici della città, diventando, come recitava gravemente la narrazione dello spettacolo, “pietra di giorno, guerriere di notte”. La serie, creata da Greg Weisman, arrivò durante un periodo di innovazione nell'animazione in serie, con spettacoli dalle trame più complesse e toni più scuri come Batman: The Animated Series e X-Men.

Nel corso della sua carriera Gary Dauberman ha scritto Annabelle, Annabelle: Creation e Annabelle Comes Home, prodotti da Atomic Monster e parte integrante di The Conjuring Universe, il franchise horror di maggior incasso di tutti i tempi, per il quale ha anche scritto lo spin-off The Nun. Con James Wan, ha lavorato anche su Swamp Thing, la serie tv sul personaggio DC trasmessa in streaming sull'ormai defunta piattaforma DC Universe.