Gary Dauberman parla del rating e del 'costume' di Swamp Thing

Mentre il casting della nuova serie tv in live-action della DC, Swamp Thing, continua, lo sceneggiatore Gary Dauberman ha parlato, seppur brevemente, di questo nuovo serial che debutterà sulla piattaforma digitale DC Universe.

Dauberman ha chiarito che Swamp Thing "sarà incredibile su schermo. Sarà straordinario e meno 'uomo in costume' visto nelle precedenti incarnazioni cinematografiche e televisive". Nonostante questo, lo sceneggiatore ha spiegato che chiunque interpreterà Swamp Thing lo farà con "un costume fisico", e non è chiaro se questo voglia dire che resterà cosi oppure se verrà, poi, modificato tramite CGI.

Parlando del tono e del rating della serie, lo sceneggiatore ha affermato: "Abbiamo sempre immaginato Swamp Thing con il rating R [vietato ai minori di 17 anni non accompagnati, nb.], e spingerci fin dove possibile con la violenza, i temi adulti e gli spaventi. Visto che lo stiamo realizzando per la piattaforma digitale della DC ci hanno chiesto di spingerci fin dove vogliamo. Prendiamo ispirazione dalla run firmata da Alan Moore. Dunque sarà estrema, spaventosa e strana".

Per ora non c'è una data di uscita per il progetto ma sappiamo che sarà la terza serie tv - dopo Titans e Doom Patrol - a debuttare su DC Universe.