Gary Dauberman rivela la trama della seconda stagione di Swamp Thing

Mentre Ian Ziering tenta di salvare Swamp Thing, Gary Dauberman ha svelato i piani della serie TV dedicata al personaggio dei DC Comics, cancellata a causa degli elevati costi di produzione dopo una sola stagione.

L'autore, intervistato da ComicBook.com, ha approfondito gli eventi a cui avremmo potuto assistere in una eventuale seconda stagione della serie: "La prima stagione è come un film, ha un inizio, una parte centrale e una fine, è una storia unica raccontata in dieci episodi, quello che mi è piaciuto di più dei fumetti è che ci sono cose tipo un lupo mannaro in ospedale, cose così. Avremmo potuto avere una serie TV antologica con storie singole. La palude è il sottofondo di numerose storie horror e si potevano esplorare vari sottogeneri diversi, quindi aspettavo con ansia la seconda stagione per le storie più particolari dei fumetti".

Sembra quindi che la parte più interessante dell'opera di Len Wein e Bernie Wrightson sarebbe stata esplorata nel corso delle puntate della seconda stagione. L'intervista si conclude così: "Sarebbe stata molto particolare. Per chi non conosce il fumetto la prima parte avrebbe introdotto il personaggio di Swamp Thing, mentre nella seconda avremmo raccontato le storie più strane, oscure e disgustose".

I fan inoltre nella scena post-credits di Swamp Thing hanno potuto dare un primo sguardo a Floronic Man, probabile antagonista dello show.