Gary Graham è morto: l'attore di Star Trek e Alien Nation aveva 73 anni

Gary Graham è morto: l'attore, protagonista di numerosi ruoli nel piccolo schermo ma noto soprattutto per le sue performance in Alien Nation e Star Trek: Enterprise, è venuto a mancare all'età di 73 anni. L'ex moglie, l'attrice Susan Lavelle, ha dato la triste notizia in un post su Facebook: le cause della morte al momento non sono state rivelate.

"Con profonda tristezza devo annunciare che Gary Graham, il mio ex marito, fantastico attore e padre della nostra meravigliosa e unica figlia, Haylee Graham, è morto oggi. Siamo completamente devastati, specialmente nostra figlia Haylee. Sua moglie Becky è stata al suo fianco" è il messaggio di Lavelle sui social. Nato il 6 giugno 1950 a Long Beach, in California, Graham ha iniziato la sua carriera nel piccolo schermo a metà degli anni Settanta con alcuni ruoli in serie come La famiglia Bradford, Starsky e Hutch, Pepper Anderson-Agente speciale e L'incredibile Hulk. La sua carriera è proseguita nel corso degli anni Ottanta con CHiPs, The Dukes of Hazzard e la sua iconica apaprizione in un episodio di Moonlighting.

La svolta è arrivata nel 1989 con il ruolo da protagonista in Alien Nation, dove si è calato nei panni del detective Matthew Sikes. La serie è durata solo una stagione, ma Graham ha ripreso questo ruolo nella serie di film per la televisione targati Alien Nation usciti tra il 1994 e il 1997. Nel 2001 Graham è entrato nel mondo di Star Trek con Star Trek: Enterprise interpretando l'ambasciatore vulcaniano sulla Terra. Ma non è l'unico ruolo che Graham ha ricoperto nel famoso universo espanso: nel 2007 è stato Ragnar, personaggio che ha ripreso nella serie Star Trek: Renegades.