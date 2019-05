Gary, Mooncake e compagni in una nuova missione in due trailer ufficiali di Final Space 2

Prima di arrivare su Netflix lo scorso anno, Final Space ha goduto di un ottima reputazione sulla TBS, ma a quanto pare la serie animata creata da Olan Rogers e David Sacks ha fatto il salto di qualità per l'attesa seconda stagione, dato che i primi due trailer ufficiali la annunciano in arrivo su Adult Swim.

Ebbene sì, il canale di Rick and Morty ha ottenuto i diritti di questa stratificata, irriverente e persino poetica space opera spaziale che tanto è piaciuto a critica e pubblico, e da questi trailer sembra che toni e personaggi siano pronti a tornare in un secondo arco narrativo che promette scintille. Sconfitto il Lord Commander, Gary, Mooncake e compagni si ritrovano adesso a dover affrontare una nuova avventura ai confini della galassia, verso il Final Space che dà poi il titolo alla serie, con nuovi amici, altrettanti nemici e una dose di malcelato ottimismo.



Il bilanciamento tra dramma e commedia sembra sempre sugli stessi livelli, il che ci rende molto felici, visto che la sua volontà fintamente demenziale nasconde un cuore pulsante di ottima scrittura capace di emozionare e sconvolgere come poche altre serie animate hanno saputo fare. Non esistenzialista come BoJack Horseman e nemmeno troppo infantile o non sense come Adventure Time, ma una Rick and Morty più composta e meglio articolata a livello narrativo.



Finale Space 2 andrà in onda su Adult Swim a partire dal prossimo 24 giugno.