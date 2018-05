Gary Newman, presidente della FOX, si è espresso sulla cancellazione di Lucifer

Mentre le varie reti televisive stanno ancora completando le liste degli show per la prossima stagione, le brutte notizie non sono tardate ad arrivare per i fan. Come ogni anno, alcune serie sono state cancellate dalle emittenti, ma la prematura dipartita di Lucifer ha spinto i fan a protestare sui social per un possibile rinnovo in extremis.

Ora, durante la presentazione anticipata con la stampa dei programmi 2018-2019, il presidente della FOX Gary Newman ha fatto luce sulla decisione di chiudere la serie dopo tre stagioni. L'annullamento di Lucifer è dovuto a "una decisione basata sulle valutazioni: abbiamo avuto un anno di successi molto positivo con tutti e quattro i nuovi drammi rinnovati", ha dichiarato Newman, secondo Deadline. "Ci siamo interrogati in termini di prestazioni, e abbiamo capito che avevamo bisogno di fare quel cambiamento (riferendosi alla cancellazione di Lucifer)".

Come prevedibile, l'annullamento della serie non è stato ben accolto tra i fan, ma quelli coinvolti nello show sono stati grati per l'opportunità. La star della serie Tom Ellis ha pubblicato un messaggio sui social media ringraziando i fan per il loro supporto. "È stata l'esperienza più straordinaria degli ultimi 3 anni interpretare Lucifero e innamorarmi di voi, i fan", ha scritto Ellis. "Mi riempie di grande tristezza confermare le voci che alcuni di voi hanno sentito: Fox ha davvero cancellato Lucifer, mi dispiace così tanto ragazzi."

Lucifer è stata cancellata dopo 3 stagioni.