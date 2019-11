Gary Oldman arriva in tv: sarà il protagonista della serie Apple Slow Horses

Variety riporta che l'attore premio Oscar Gary Oldman sarà il protagonista di Slow Horses, una nuova serie originale del servizio di streaming on demand Apple TV+.

La serie sarà un adattamento della saga letteraria di Jackson Lamb, scritta da Mick Herron e della quale il romanzo Slow Horses rappresenta il primo capitolo: la storia segue una squadra di agenti dell'intelligence britannica che lavoroa per l'MI5, e Oldman reciterà ovviamente nei panni di Jackson Lamb, il brillante ma irascibile leader della squadra.

Herron ha pubblicato sei romanzi nella serie fino ad oggi, con l'ultima uscita, London Rules, arrivata nel 2018, mentre un'altra arriverà a gennaio 2020. Graham Yost, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Matrux e Douglas Urbanski produrranno la serie, che è stata commissionata da Zack Van Amburg e Jamie Erlicht, e dal direttore creativo Jay Hunt.

Slow Horses si affianca ai pochi ruoli televisivi che Oldman ha ricoperto durante la sua carriera, la più famosa delle quali rimane la parte da guest (che gli valse una nomination agli Emmy) in Friends. Oldman ha vinto un Oscar per il miglior attore per la sua interpretazione di Winston Churchill in Darkest Hour del 2017 ed è stato precedentemente nominato per il film Tinker Tailor Soldier Spy. È noto per ruoli in film come Sid e Nancy, Léon: The Professional, True Romance, Bram Stoker's Dracula e Harry Potter e la trilogia del Cavaliere Oscuro di Chris Nolan.

