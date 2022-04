Gary Oldman pensa al ritiro: la serie tv Slow Horses potrebbe essere il suo ultimo ruolo

Gary Oldman sta pensando al ritiro: l'attore premio Oscar, protagonista della nuova serie televisiva di Apple TV Plus Slow Horses, ha infatti dichiarato che lo show di spie potrebbe rappresentare il suo ultimo ruolo.

In una nuova intervista con Deadline, infatti, Gary Oldman ha dichiarato che la fine della serie potrebbe coincidere con quella della sua carriera: "Ovviamente l'ultima parola spetterà al pubblico, ma mi ci vedo ad interpretare Jackson per i prossimi anni", ha detto l'attore. "Voglio dire, per coloro che amano i libri e che erano fan di Mick Herron, si tratta di un personaggio iconico. Quindi, se dovesse avere successo, vedo già la pensione all'orizzonte. Sì. Ci sto pensando. C'è sempre qualche progetto che può spuntare dal nulla e farmi ingolosire, ma sarei entusiasta e onorato di interpretare questo personaggio per il prossimo futuro. In questo settore si sentono spesso gli attori parlare del cast di una serie tv come di una famiglia, e adesso ho capito perché. Passare il mio tempo con i colleghi di Slow Horses e di Dead Lions è stato meraviglioso, e sarei contento di concludere la mia carriera nei panni di Jackson Lamb. Lo considererei un onore."

Apple TV Plus ha già girato la seconda stagione di Slow Horses, intitolata 'Dead Lions', con altre stagioni pianificate basate sulle avventure letterarie di Jackson Lamb. Recentemente, comunque, Gary Oldman ha svelato di avere un ruolo in Oppenheimer di Christopher Nolan, dunque almeno per il momento la star di The Dark Knight e Dracula di Bram Stoker non andrà da nessuna parte.

Cosa ne pensate? State seguendo Slow Horses su Apple? Ditecelo nei commenti.