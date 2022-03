Gaslit: Julia Roberts e Sean Penn nel trailer della miniserie di Starz

Tempo fa era stato annunciato Gaslit, la miniserie sullo scandalo Watergate del creatore di Mr. Robot Sam Esmail. Adesso arriva finalmente un trailer, che troverete in cima all'articolo.

Nelle prime immagini vediamo il procuratore generale John N. Mitchell, interpretato da Sean Penn, che riceve una telefonata da una guardia di sicurezza che ha scoperto gli uomini che stavano irrompendo nel Watergate. La persona al telefono esprime quindi preoccupazione per Martha Mitchell, moglie del procuratore, circa la sua conoscenza dello scandalo. John chiede alla moglie di non rilasciare interviste alla stampa, ma lei rifiuta. Nel trailer vediamo che il pubblico reagisce proprio come ci si aspetterebbe: alcuni che la lodano per aver detto la verità e altri la considerano inaffidabile. Tuttavia nasce poi una serie di giochi mentali con la donna, che inizia a mettere in dubbio ciò che è realmente accaduto a Watergate.

Nel cast, oltre ai già citati Sean Penn e Julia Roberts, ci saranno anche Dan Stevens (come John Dean), Betty Gilpin (come Mo Dean), Shea Whigham (come G. Gordon Liddy) e Darby Camp (come Marty Mitchell). Matt Ross, noto per Captain Fantastic, dirigerà la serie che sarà presentata il 24 Aprile su Starz. In fondo all'articolo potrete trovare anche i poster dei personaggi principali di Gaslit, pubblicati insieme al trailer ufficiale.