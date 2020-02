Gaten Matarazzo rassicura i fan: 'l'operazione è stata un successo'

Solo qualche giorno fa la giovanissima star di Stranger Things Gaten Matarazzo aveva comunicato ai fan che stava per sottoporti ad un implorante intervento chirurgico alla mascella e l'affetto nei suoi confronti è stato tale che, appena possibile, li ha rassicurati con un una foto post-operazione, che troverete in calce.

Quello di Matarazzo è il quarto intervento chirurgico e, spera, sarà anche l'ultimo: l'attore soffre infatti di una rarissima malformazione congenita chiamata displasia cleidocranica, o CCD, che si manifesta in un neonato per ogni milione di nascite e deriva dalla mutazione di un particolare gene.

La malattia viene definita come "un disturbo scheletrico caratterizzato da fontanelle aperte (punto debole), clavicole piccole o assenti e molteplici anomalie dentali" che, fortunatamente, possono essere corrette tramite interventi, anche se non dei più semplici.

Al disotto della foto l'attore ringrazia amici e follower per il sostegno ricevuto, ma coglie anche l'occasione per sensibilizzare in merito alla malattia, ai più sconosciuta:

"Coloro che soffrono di displasia cleidocranica di solito hanno denti soprannumerari, che sono denti extra che crescono nelle gengive. Ho avuto diversi interventi chirurgici per estrarre questi denti e aiutare quelli che sarebbero dovuti essere già spuntati alla mia età. In questo intervento, il team di straordinari professionisti medici ha estratto 14 denti soprannumerari ed esposto 6 dei miei denti da adulto. Sono stato in sala operatoria per quattro ore. Il mio recupero negli ultimi giorni è stato eccezionale e devo ringraziare il team che ha eseguito l'intervento chirurgico. Grazie a tutti per i vostri gentili auguri e preghiere. Significa molto. "

Matarazzo ha quindi indirizzato i fan sul sito web della CCD Smilers, l'associazione senza scopo di lucro che assiste le persona affette dalla mutazione.

Se in molti sono rimasti affascinati dal "ruggito" di Dustin Henderson in Stranger Things, adesso sappiamo anche con quali difficoltà l'attore ha dovuto convivere fin'ora.

Le prime tre stagioni di Stranger Things sono disponibili su Netflix, mentre la quarta è attualmente in produzione e, si spera, le riprese termineranno entro il prossimo agosto.

Intanto ancora poco o nulla si sa sulla trama e persino gli attori non hanno ancora ricevuto il copione, tanto che recentemente David Harbour e Finn Wolfhard hanno manifestato un certo fastidio verso le domande insistenti dei giornalisti.