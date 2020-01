Gaten Matarazzo sottoposto ad un nuovo intervento per la disostosi cleidocranica

Gaten Matarazzo ha subito il quarto intervento chirurgico necessario per risolvere il problema di disostosi cleidocranica, dalla quale il giovane attore di Stranger Things è affetto. Il diciassettenne interprete di Dustin Henderson nello show Netflix ha pubblicato un'immagine dal letto dell'ospedale sul suo profilo Instagram.

La disostosi cleidocranica è un raro disturbo genetico che non permette la corretta crescita delle ossa e dei denti:"Chirurgia numero 4! Questa è la volta buona!" ha scritto Matarazzo come didascalia dell'immagine.

L'attore in passato aveva confessato di essersi già sottoposto ad altri interventi chirurgici per risolvere il problema. Aveva inoltre specificato di soffrire di un caso molto lieve di displasia (o disostosi) cleidocranica, rispetto ad altri casi.

"Esiste una possibilità su un milione di soffrirne - molto probabilmente viene trasmesso da un genitore - ma è solo quello che è successo a me. Il mio è un caso molto lieve quindi non influisce molto su di me ma può essere una condizione molto difficile".

Matarazzo aveva parlato delle difficoltà riscontrate sul lavoro:"Questo è uno dei motivi per cui non ho ottenuto alcuni ruoli, a causa della mia zeppola, della situazione dei miei denti e della mia altezza. Ciò ha influenzato praticamente tutto. Andavo tre volte a settimana alle audizioni e ottenevo un perenne 'no'".

Tutto cambiò quando ottenne la parte di Dustin Henderson in Stranger Things, in parte anche grazie a questo suo disturbo.

