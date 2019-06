Gaten Matarazzo ha spoilerato una morte clamorosa in Stranger Things 3?

Che mondo pericoloso è quello in cui gli spoiler rischiano di arrivare dai diretti interessati! Ne sanno qualcosa i fan Marvel, abituati ad aver a che fare con spoileratori seriali del calibro di Mark Ruffalo e Tom Holland. Possibile che neanche i fan di Stranger Things siano al sicuro?

Niente paura: si tratta, almeno stavolta, di un'innocente gag messa in scena da Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard e Noah Schapp durante gli MTV Awards andati in onda lo scorso lunedì. Annunciando le categorie da premiare, infatti, Wolfhard e Schnapp hanno scherzato sulla necessità di uno 'spoiler alert' prima di proseguire. Matarazzo, con l'aria di chi cade dalle nuvole, ha quindi aggiunto: "Ottimo, quindi non ho bisogno di dire che Dustin muore!" prima di essere trascinato via dai suoi colleghi.

Nessuno spoiler reale, dunque... O, almeno, così sembrerebbe! Lo stesso Gaten Matarazzo, d'altronde, aveva recentemente definito la prossima stagione di Stranger Things 'non adatta ai deboli di cuore'. Chissà, dunque, che nel prevedibile marasma a cui assisteremo qualche personaggio principale non possa effettivamente rimetterci la pelle!

Gli autori di Stranger Things, intanto, guardano già oltre questa terza stagione: negli ultimi giorni è infatti circolata insistentemente la voce riguardo un possibile spin-off sul Jim Hopper di David Harbour.