Gaten Matarazzo: la star di Stranger Things ricorda la tragica morte di suo cugino 19enne

Il giovane attore Gaten Materazzo, star di Stranger Things,ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram una foto ricordo che rende omaggio a suo cugino Joey, che ha perso la vita in un incidente stradale all'età di 19 anni.

Gaten ha condiviso una fotografia di lui con suo cugino da piccoli mentre giocavano, che potete trovare in calce alla notizia.

Nel suo post ricorda i momenti passati insieme da bambini: "È difficile trovare le parole giuste in momenti come questo. Mio cugino Joey è morto questa mattina dopo un terribile incidente d'auto. Aveva appena compiuto 19 anni. Era una figura così importante nella mia vita e nella vita di tutta la mia famiglia. Sono cresciuto con lui e l'ho amato come se fosse mio fratello".

E continua: "Ti amo amico. Amerò i ricordi fatti con te per il resto della mia vita. Ci sono state molte lacrime oggi, ma so che una volta che si asciugheranno guarderemo indietro con solo sorrisi sui nostri volti. E anche ora non posso fare a meno di ridacchiare dei piccoli ricordi che sembravano insignificanti solo due giorni fa, ma significano molto di più ora. Le piccole cose sembrano inondarmi la testa più di quanto avessi mai pensato. Come quando ti ho preso a calci mentre giocavamo a ping pong o quando giocavamo ai videogiochi violenti quando eravamo più piccoli senza dirlo a mia madre e quando tu, Carmen e io litigavamo per la cuccetta superiore fino a quando non ci arrendevamo e ci dormivamo tutti. Ti amo. Mi manchi. Riposa bene".

Il cast e i fan si sono uniti per fare le condoglianze a Gaten ed alla sua famiglia. Intanto Gaten ha rivelato quando ripartono le riprese di Stranger Things 4 e nell'attesa di sapere con certezza quando sarà pronta l'ultima stagione ecco le ultime immagini dal set di Stranger Things 4.