Gaten Matarazzo di Stranger Things si rende protagonista di una gaffe su instagram

Durante il susseguirsi delle stagioni di Stranger Things stiamo vedendo gli attori avvicinarsi sempre di più all'età adulta. Uno dei più famosi tra di loro, Gaten Matarazzo, ha da poco compiuto diciassette anni e ottenuto la patente di guida. Il ragazzo ha festeggiato pubblicando una foto su instagram, ma dimenticandosi di un particolare.

Reduce dal successo di Stranger Things, che ha permesso a Netflix di registrare un aumento dei download della propria applicazione, Matarazzo nell'ultimo periodo ha preso parte a molti altri progetti come quello di presentatore in Prank Encounter, un particolare prank show ad opera sempre del colosso dello streaming.

Ma la patente di guida era un traguardando altrettanto importante da raggiungere per l'attore che ha voluto manifestare immediatamente il suo entusiasmo pubblicando una foto su instagram mentre mostra pieno di gioia il nuovo documento. Ma dalla didascalia presene sotto la fotografia è possibile dedurre come Matarazzo si sia reso protagonista di una simpatica svista. Infatti si può leggere 'Fatto! Inoltre, si ho ripubblicato con le mie informazioni oscurate perché sono stupido e non l'avevo fatto prima'.

Quindi si può evincere che il ragazzo aveva precedentemente pubblicato la foto lasciando scoperti i propri dati personali. Cosa che successivamente lo ha costretto a togliere la vecchia foto e pubblicarne una nuova con le informazioni oscurate.

All'interno del post, comunque, sono comparsi i commenti degli altri membri del cast che si sono complimentati con l'attore per il risultato ottenuto. Tra di essi possiamo leggere quello di Millie Bobby Brown (Undici) 'Si gate !!!', mentre il suo compagno di avventure all'interno della serie TV, Joe Keery (Steve Harrington) si è lasciato andare a un entusiastico 'Si, ragazzo mio!'.

Vi ricordiamo infine che l'ultima stagione di Stranger Things è stata resa disponibile all'interno della piattaforma streaming di Netflix lo scorso 4 luglio, mentre non ci sono stati ancora annunci ufficiali a proposito di un'ipotetica quarta stagione.