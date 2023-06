Gattaca, clamoroso: Showtime cancella la serie remake del film prima delle riprese

La serie tv di Gattaca, adattamento del celebre cult di Andrew Niccol, a quanto pare non si farà, o per le meno non dalle parti del network Showtime, che in queste ore ha ufficialmente rinunciato a diversi progetti in varie fasi di sviluppo.

Secondo The Hollywood Reporter, infatti, la serie reboot di Gattaca non andrà più avanti a Showtime, cancellata prima dell'inizio della produzione insieme alla serie Seasoned di Mandy Patinkin e Kathryn Grody, che in precedenza aveva ottenuto un ordine presso la rete di proprietà di Paramount Global. Inoltre, Showtime ha anche cancellato altri due spettacoli in programma: Split e Sweetness. Sony Pictures Television, che avrebbe dovuto produrre sia Gattaca che Sweetness, prevede di acquistare entrambi gli spettacoli.

Questo cambio di direzione arriva dopo che il dirigente della Paramount Chris McCarthy ha iniziato a supervisionare Showtime lo scorso anno. McCarthy, che supervisiona anche MTV, Comedy Central e Paramount Network, cosa che gli conferisce il controllo di quasi tutte le reti dell'azienda, con Showtime sta apparentemente cercando di concentrarsi sulle IP che possiede, piuttosto che su proprietà con licenza come Gattaca. Sarebbe questo, secondo gli analisti, il motivo della cancellazione improvvisa.

Per chi non lo sapesse, Gattaca è un film di fantascienza scritto e diretto da Andrew Niccol, interpretato da Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law. Uscito nelle sale cinematografiche per Sony Pictures nell'ottobre 1997, è ambientata in un futuro prossimo dilaniato dalle lotte di classe tra le persone nate artificialmente e chi è venuto al mondo con un patrimonio genetico naturale.