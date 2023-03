Gattaca: il film con Ethan Hawke e Uma Thurman diventerà una serie targata Showtime

Secondo quanto riportato da Deadline, Showtime Networks ha messo in sviluppo una serie televisiva tratta da Gattaca, il film fantascientifico del 1997 scritto e diretto da Andrew Niccol. Nel film il protagonista era Ethan Hawke che sognava un destino diverso da quello assegnatogli e si scambiava di posto con il privilegiato ma invalido Jude Law.

A scrivere la serie saranno due vecchie conoscenze di Showtime, ovvero i due co-autori di Homeland Howard Gordon e Alex Gansa. Il progetto, in fase di trattative avanzate, sarà co-prodotto da Sony Pictures Television.

Scritta da Gordon, Gansa e Craig Borten, la serie si svolge una generazione dopo gli eventi narrati nel film, quando la scienza e l'umanità si sono evolute al punto da poter dirigere la propria evoluzione. L'ingegneria genetica ha creato un mondo in cui i genitori possono determinare il futuro dei loro figli prima che nascano (i Validi), il che ha creato di default una nuova sottoclasse, non più determinata dallo status sociale o dal colore della pelle (gli Invalidi).

Ambientata in un futuro prossimo in cui le aziende selezionano i propri dipendenti in base al loro patrimonio genetico, la serie è incentrata su un uomo con una malattia cardiaca congenita che cerca di assumere l'identità di un ex atleta dai geni perfetti per realizzare il suo sogno di viaggiare nello spazio.

Gordon e Gansa saranno i produttori esecutivi insieme a Glenn Gellar, che dirige la loro società SPT, e a Danny DeVito, che ha prodotto il film del 1997 scritto e diretto da Niccol. Il film, come detto, era interpretato da Ethan Hawke e Jude Law ma vedeva nel cast anche Uma Thurman, Alan Arkin e Tony Shalhoub. Presto rivedremo Jude Law nella serie Star Wars Skeleton Crew.

Grazie alla recente fusione tra Showtime e Paramount Network, la serie dovrebbe approdare direttamente su Paramount+ nei prossimi anni. Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese, in quanto devono ancora essere annunciati regista e attori del cast.