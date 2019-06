Il gatto Skidmark nell'anteprima del quarto episodio di Fear The Walking Dead 5

AMC ha distribuito l'anteprima video del quarto episodio della quinta stagione di Fear the Walking Dead, intitolato Skidmark, insieme alla sinossi ufficiale. Nel video compare anche il gatto che dà il nome al nuovo episodio dello show, che andrà in onda il 23 giugno negli Stati Uniti d'America. La serie si concluderà il prossimo 21 luglio.

La sinossi recita così:"Charlie si fa un nuovo amico mentre la missione di salvataggio di Strand, Wendell e Sarah trova un altro ostacolo. Altrove, Alicia, Luciana e Morgan, lottano per portare a termine la loro missione.

John e June incrociano la strada con Dwight a Humbug's Gulch, dove Dwight ha seguito gli indizi lasciati dalla moglie scomparsa, Sherry, prima che la pista si raffreddasse. Dwight è sorpreso nel ritrovare tutti gli altri e Morgan lo accoglie nel gruppo. Ognuno di loro sta lavorando per 'ricominciare', nonostante i peccati commessi in passato".



Ian Goldberg ha parlato anche di Salazar:"Ha compiuto un grande viaggio, da quando l'abbiamo lasciato alla fine della terza stagione sino ad ora, nella quinta. Scoprirete dove si trova, è un uomo cambiato. Non posso dire come ma vedrete che c'è stato un cambiamento".

Dwight troverà la redenzione in questa nuova stagione di Fear the Walking Dead, mentre diversi nuovi personaggi sono in arrivo all'interno della trama del celebre show spin-off di The Walking Dead, in onda su AMC.