Il Gattopardo diventerà una serie su Netflix: Concetta sarà la protagonista

Ebbene sì, anche Il Gattopardo sarà il soggetto di un prossimo adattamento di Netflix. Il colosso dello streaming sta producendo una serie in sei parti che racconterà in chiave più moderna le vicende narrate nel romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa da cui Luchino Visconti trasse il suo indimenticabile film del 1963 con Claudia Cardinale.

Alla regia degli episodi della nuova serie ci sarà Tom Shankland, che qualche mese fa si era recato in Sicilia per i primi sopralluoghi in vista dell'inizio delle riprese, fissato sembra per la fine di maggio e l'inizio di giugno.

"Il libro e il film sono stati fondamentali per gran parte della mia vita. Ma soprattutto è stata importante la Sicilia: ci sono stato molte volte grazie a mio padre", ha spiegato Shankland. L’ultima volta che si è recato a Palermo è stata a Capodanno dove ha avuto modo di visitare Palazzo Comitini. A Palermo il regista è rimasto quattro giorni, ma tornerà in Sicilia nelle prossime settimane per valutare gli ultimi dettagli prima dell'inizio delle riprese.

"Vogliamo gettare uno sguardo moderno su questa storia del passato. Come tutti i classici, Il Gattopardo è adattabile ad ogni nuova generazione e abbiamo l’opportunità di fare una serie adatta sia al pubblico italiano che internazionale, perché i temi sono universali. La voce di Tomasi di Lampedusa, d’altronde, è moderna, ironica, sensuale e psicologica: possiamo fare un nuovo Gattopardo per i nostri tempi" ha aggiunto e concluso Shankland.

La novità di questa versione è il personaggio di Concetta, figlia di don Fabrizio. Il principe Salina, incoraggiando il matrimonio tra il nipote Tancredi e la figlia di un contadino che ha fatto fortuna, Angelica, segnerà per sempre la vita di sua figlia Concetta, innamorata del cugino Tancredi. È lei il personaggio chiave della nuova versione di Netflix. Rispetto al film, infatti, Concetta sarà più centrale, lotterà contro un mondo patriarcale che non riesce ad accettare, e diventerà la vera protagonista della serie di Shankland, insieme a don Fabrizio.

A firmare la sceneggiatura degli episodi sono stati Richard Warlow e Benji Walters. Shankland si farà aiutare da un direttore della fotografia danese, Nicolaj Bruel, da un costumista e da uno scenografo italiani, Carlo Poggioli e Dimitri Capuani, mentre la produzione è dell’italiana Indiana Production e dell’inglese Moonage Pictures.

