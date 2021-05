Gattuso, futuro lontano dal Napoli: lo spogliatoio della Juventus lo vuole a Torino

Secondo l'edizione de Il Mattino in edicola quest'oggi, sarebbe ai titoli di coda il matrimonio tra Rino Gattuso ed il Napoli. A quanto pare, infatti, De Laurentiis non avrebbe fatto alcun passo verso il suo allenatore, ecco perchè è sempre più improbabile una permanenza di Ringhio sotto il Vesuvio.

Il quotidiano campano però riferisce anche che in caso di passo avanti da parte di DeLa, quasi certamente Gattuso avrebbe detto di no in quanto ferito dell'orgoglio. Addirittura, Il Mattino afferma che proprio a causa dei rapporti logori, "Gattuso non vede l'ora di mettersi alle spalle De Laurentiis".

Nelle scorse settimane si era parlato di un possibile avvicendamento con Iachini alla Fiorentina: Gattuso piace infatti anche al presidente dei Viola, Rocco Commisso, ma negli ultimi giorni sembra essersi aperto un altro spiraglio.

A quanto pare lo zoccolo duro della Juventus avrebbe scelto Ringhio come nuovo allenatore per il dopo Pirlo. La Juve a questo punto non esclude di dare l'assalto al tecnico calabrese, che sta concludendo una stagione molto positiva al Napoli che potrebbe concludersi con la qualificazione in Champions League.

L'asse Napoli-Torino sembra essere caldissimo anche su un altro fronte: la Juventus infatti avrebbe intenzione di portare in dirigenza il direttore sportivo Giuntoli, per raccogliere l'eredità di Fabio Paratici che sembra essere in orbita Bayern Monaco.

Per la Juventus le prossime settimane saranno infuocate: sullo sfondo c'è la questione Superlega, dopo l'apertura dell'indagine da parte della UEFA.