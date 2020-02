Gavin Leatherwood ha terminato le riprese della quarta parte di Sabrina

Attenzione, #Nabrina shipper: Gavin Leatherwood ha terminato le riprese per la quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Cosa riserverà il futuro alla coppia?

Le riprese della quarta parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina sono ancora in corso, nonostante pare possano essere in dirittura d'arrivo. Intanto, Gavin Leatherwood, l'attore interprete del personaggio di Nick Scratch, ex-ragazzo della nostra streghetta, ha già terminato di girare le sue scene, come comunica anche Kiernan Shipka su Instagram.

"E finiamo oggi di girare con Gavin Leatherwood. Devo dire però che lui è davvero un grande. 🤷🏼‍♀️ #NabrinaNation" ha scritto l'attrice nella caption di accompagnamento al post che trovate anche in calce alla notizia.

Nella terza parte dello show, attualmente disponibile su Netflix (qui trovate la nostra recensione della terza parte de Le Terrificanti Avventure Di Sabrina), Sabrina (Shipka) aveva fatto di tutto per salvare Nick dalla gabbia infernale (letteralmente) in cui era finito il ragazzo nel tentativo di contenere Satana (Luke Cook). Una volta fuori dagli inferi, però, per Nick è stato impossibile tornare a essere quello di prima, così come per la coppia, che in breve tempo è... scoppiata.

Molti fan sperano in una riconciliazione tra Nick e Sabrina, mentre altri non hanno mai smesso di tifare per Harvey (e c'è qualche #TeamCal in giro). Chissà dunque cosa accadrà nei prossimi episodi, e chi conquisterà il cuore di Sabrina...

E voi, che team siete? Fateci sapere nei commenti.