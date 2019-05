Geena Davis entra nel cast di She-Ra, la serie animata Netflix

L'attrice premio Oscar Geena Davis interpreterà il personaggio di Huntara in She-Ra and the Princesses of Power, la serie animata Netflix che ritornerà il prossimo 2 agosto con la terza stagione

L'attrice presterà la voce al personaggio di Huntara il carismatico leader della fazione dei Crimson Waste, che accetterà a malincuore di collaborare con la protagonista Adora, e i personaggi di Glimmer e Bow, per una missione.

Oltre alla presenza della Davis, il cast della serie potrà contare anche sulla presenze degli attori visti durante le due precedenti stagioni, come Sandra Oh (Killing Eve), Aimee Carero (Young & Hungry) e Karen Fukuhara.

She-Ra and the Princesses of Power racconta al storia di Adora, una principessa orfana appartenente al malefico gruppo dell'Orda, capeggiata dal tiranno Hordak. La vita della ragazza cambierà quando ritroverà in un bosco una spada magica che la trasformerà nella leggendaria She-Ra. Da lì in avanti Adora si unirà al gruppo dei ribelli cercando di sconfiggere le forze del male.

Ricordiamo che la serie Netflix rappresenta l'adattamento del celebre cartone animato She-Ra: Princess of Power, andata in onda originariamente nel 1985 e nato come spin-off di He-Man and the Masters of the Universe. Per quest'ultimo non è attualmente prevista un'apparizione nella serie.