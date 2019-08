Geena Davis e il suo momento epico in Glow 3: 'Ho realizzato il mio sogno'

L'ingaggio di un'attrice del calibro di Geena Davis per la terza stagione di Glow può essere definito leggendario per la serie Netflix, ma vale anche il contrario: la stessa Davis ha ammesso, infatti, di aver realizzato un suo sogno.

L'attrice premio Oscar si è unita alla serie incentrata sugli anni d'oro del wrestling femminile interpretando il personaggio di Sandy Devereaux St. Clair, una ex showgirl diventata direttrice del Fan-Tan Hotel and Casino. Sandy diviene mentore di Debbie (Betty Gilpin) in quanto collega in una posizione di potere, azionando avvincenti dinamiche sull'impegno e la collaborazione tra due geniali donne d'affari. Ma è nell'episodio 9 che Sandy entusiasma davvero il pubblico (e gli spettatori), dimostrando di essere ancora un animale da palcoscenico.

Durante quell'episodio, infatti, Sandy indossa un suo vecchio costume e si esibisce sul palco, scatenando la folla prima di un colpo di scena che interrompe lo show e rovina l'atmosfera. Per Geena Davis, il momento in cui il suo personaggio cammina sul palco col suo costume bianco e dorato è qualcosa che non dimenticherà mai.

"Ho detto fin dall'inizio" ha raccontato l'attrice a Entertainment Weekly, "quando ho scoperto di essere una ex showgirl: Per favore, trovate un modo per farmi indossare un costume... e loro lo hanno fatto! Ero così eccitata!"

Geena Davis ha poi parlato della scelta del costume. "Uno dei costumisti mi ha detto: ne abbiamo uno bianco ma è troppo grande. Nessuno può indossare quella cosa, ma ne abbiamo altri. A me però è rimasto in mente, continuavo a chiedere: Dov'è quello bianco? Portatemelo! Mi hanno detto che era molto pesante, di stare attenta alla postura perché avrei oscillato e perso l'equilibrio, ma l'ho adorato. Avrei potuto indossarlo per giorni e giorni..."

