Geena Davis lascia il nuovo legal drama della CBS: al suo posto arriva Marcia Gay Harden?

Mentre la situazione della serie The Equalizer è delicata, la CBS continua a lavorare su nuovi prodotti. Tra questi c'è il legal drama Mother & Son, che avrebbe dovuto avere Geena Davis come protagonista. Adesso, secondo quanto riportato, a prendere il suo posto potrebbe essere Marcia Gay Harden.

Questo riporterebbe Harden a lavorare per la CBS, dove ha ottenuto il suo primo ruolo importante in The Education of Max Bickford, e per cui ha recentemente recitato nella serie ormai cancellata Code Black. La vedremo presto anche nello show Netflix Uncoupled. Una scelta, quella di Harden, che non abbasserebbe di certo il livello del cast, che in caso di conferma sostituirebbe un'interprete da Oscar come Davis con un'attrice di altrettanto livello.

Secondo quanto riportato, Geena Davis avrebbe girato per un paio di giorni, lasciando il progetto a inizio settimana. Ovviamente la CBS ha interrotto la produzione e si è subito mossa per trovare una degna sostituta. Una situazione che si verifica più spesso di quanto si immagini con i pilot degli show, che subiscono spesso importanti recasting all'ultimo minuto.

Lo show in ogni caso parlerà di Todd, interpretato da Skylar Astin, un talentuoso investigatore senza alcuna direzione, che è la pecora nera della sua famiglia. Il giovane accetta di lavorare come investigatore interno per la sua difficile madre, Joan avvocatessa di successo che ha recentemente vissuto la fine del suo matrimonio. I due sono molto diversi, e non sarà facile collaborare.

Ora, ovviamente, restiamo in attesa di una conferma, che renderebbe ufficiale l'inserimento di Harden.