La gelosia di Andrea Delogu: Giù le mani da Francesco Montanari, è sposato!

Anche i personaggi famosi sbottano e prorompono in scenate di gelosia, e nell'era dei social network le piazze virtuali del web diventano teatro dei loro sfoghi. È accaduto nei giorni scorsi ad Andrea Delogu, brillante conduttrice televisiva e moglie dell'attore Francesco Montanari, circondato da fin troppe ammiratrici.

I due sono felicemente sposati da quattro anni, ma la conduttrice deve aver notato qualcosa che l'ha irritata non poco. Sul suo profilo Instagram (che è privato) ha infatti scritto:

"Allora, ho fatto la ca***ta di aiutare Fra a cercare un messaggio perso su Instagram e mi è caduto l’occhio sui millemila messaggi di ragazze molto interessate a lui. Molto molto interessate. Molto da invitarlo fuori una volta finita la quarantena, [...] molto da lasciare numeri di telefono. È un momento strano, dove tutti siamo sotto pressione e i sentimenti si fanno sentire di più, vi capisco, davvero. Ma forse è sfuggito che è sposato, porca... Sposato!"

Andrea Delogu ha continuato, provando a smorzare un po' i toni: "Aspettate un minimo di cedimento della coppia. Che ne so, una crisi, una separazione momentanea, un divorzio, un’unghia incarnita. [...] In natura gli avvoltoi aspettano che la preda sia ferita perlomeno, non volteggiano sul corpo in perfetta salute."

Conclude poi annunciando: "Non voglio mai più sapere nulla e mi tengo alla larga dai suoi profili se no poi mi tocca scrivere trattati di guerra [..] Ps: vi prego non usate nei commenti insulti o frasi violente. Non è una questione uomo/ donna o sposato/single. È una questione di educazione sentimentale."

Francesco Montanari ha raggiunto la popolarità con il ruolo del Libanese in Romanzo Criminale - La serie (qui la nostra recensione della stagione 2), e più recentemente è stato tra i protagonisti della fiction RAI I Medici.