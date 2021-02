Le gemelle Kessler sul vaccino Covid: 'Siamo ancora troppo giovani, aspettiamo'

Quest'oggi le gemelle Kessler sono intervenute a Domenica In e hanno raccontato alcuni retroscena sulla loro vita in lockdown, scherzando sul fatto di essere ancora troppo giovani per poter ricevere il vaccino contro il Covid-19.

Alice e Ellen vivono attualmente in Germania, la loro nazione d'origine e, nonostante gli 84 anni suonati sembrano essere ancora in perfetta forma: "Ci siamo prenotate, ma non siamo ancora state vaccinate. Aspettiamo comunicazioni, siamo troppo giovani…".

Le gemelle Kessler hanno rivelato di trovare molto noiosa la vita degli ultimi tempi per via delle restrizioni dovute alla pandemia ma, di essere al sicuro nella loro casa appena fuori la città di Monaco: "Qui c’è il lockdown, è ancora tutto chiuso. E’ molto noiosa Monaco di Baviera. Dopo il 15 febbraio decideranno se riaprire alcune cose, non si sa. Potrebbe essere necessario andare avanti così fino a Pasqua. Sono aperti solo i negozi di alimentari. Noi viviamo un po’ fuori città, viviamo protette. Non siamo in mezzo alla folla".

Le due sono divenute arcinote in Italia a partire dagli anni '60 e, indimenticabile è il loro DaDaUnPa, l'iconica sigla con cui aprivano Studio Uno. Le gemelle Kessler sono poi rientrate in Germania negli anni '80 ricevendo addirittura dei riconoscimenti per la cooperazione tra i due paesi.