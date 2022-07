Gemma Chan diretta da Shawn Levy in una nuova serie Netflix sui viaggi nel tempo!

Mentre nella giornata di oggi il Volume 2 di Stranger Things ha debuttato in streaming, secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter sembra proprio che Netflix e la casa di produzione 21 Laps, responsabile del fenomeno di massa dei fratelli Duffer, rimarrà nel territorio del soprannaturale con una nuova serie con protagonista Gemma Chan.

Nell'ambito dell'accordo globale tra la casa di produzione e il colosso dello streaming, le due società hanno opzionato The Moon Represents My Heart, il prossimo romanzo d'esordio di Pim Wangtechawat, e svilupperanno il progetto come serie limitata. Grandview ha venduto i diritti di opzione per conto di Liza DeBlock di Mushens Entertainment.

La produzione esecutiva, insieme a Shawn Levy e Josh Barry di 21 Laps, è affidata a Gemma Chan, che sarà anche la protagonista della storia che racconta di una famiglia britannico-cinese con la capacità segreta di viaggiare nel tempo. Dopo la scomparsa dei genitori, il figlio e la figlia li cercano attraverso il tempo mentre diventano adulti.

The Moon Represents My Heart (per inciso, anche il titolo di un classico del pop mandarino reso famoso da Teresa Teng nel 1977) sarà pubblicato la prossima primavera da OneWorld Publications nel Regno Unito, con i diritti italiani venduti a Keller Editore.

Oltre ai suoi prossimi lavori sullo schermo (che includono il thriller di Olivia Wilde Don't Worry Darling, la serie antologica sui cambiamenti climatici Extrapolations della Apple e il lungometraggio di fantascienza True Love della New Regency), il programma di Gemma Chan come produttrice esecutiva include un prossimo biopic su Anna May Wong prodotto da Nina Yang Bongiovi e Working Title e scritto dal drammaturgo vincitore del Tony David Henry Hwang.

Ancora una collaborazione quindi per Levy e Netflix dopo il successo di Stranger Things 4 in campo seriale e quello di The Adam Project in quello cinematografico.