Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: ecco cosa è successo

IlVicoloDelleNews ha pubblicato le anticipazioni delle puntate di Uomini e Donne registrate sabato e domenica scorsa. A quanto pare, nel corso delle registrazioni sarebbe andato in scena l’ennesimo scontro tra Gemma e Tina, ma questa volta i risvolti sul programma potrebbero essere importanti.

La dama torinese infatti avrebbe lasciato il programma dopo un duro sfogo contro Tina Cipollari e Biagio. Gemma sarebbe scoppiata in lacrime in quanto, a detta sua, sarebbe stata trattata male dal corteggiatore. Discorso diametralmente diverso per Sabrina, che avrebbe apprezzato un gesto di Biagio che l’avrebbe raggiunta a casa prima di andare alle registrazioni insieme.

Questo racconto ha letteralmente stupito Gemma, ma la situazione sarebbe definitivamente precipitata nel momento in cui è entrata in studio Evelin, una corteggiatrice di Nicola. E’ qui che è scoppiata la lite tra Tina e Gemma Galgani, che si sarebbe spinta ad affermare che l’opinionista “si intende di pesci”. L’assist glielo ha fornito proprio Evelin, che di lavoro fa la pescivendola.

L’ira della Cipollari sarebbe stata implacabile e tra i due sarebbe partito uno scontro scaturito in una serie di insulti che hanno portato Gemma ad abbandonare lo studio, salvo poi rientrare in lacrime per affermare che non è in grado di sopportare questa continua tensione. Da qui la scelta di andarsene.

Insomma, Gemma aveva affermato ad inizio stagione che Tina è ancora più spietata, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un epilogo di questo tipo. Già qualche settimana faTina aveva pesantemente insultato Gemma.