Gemma Galgani lascia Uomini e Donne: l'indiscrezione corre sul web

Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne. A lanciare l'indiscrezione alcuni siti web, secondo cui la dama protagonista di mille battibecchi con Tina Cipollari, la prossima stagione potrebbe non prendere parte al programma di Maria De Filippi.

La torinese, infatti, avrebbe intenzione a prendere parte a La Talpa, un altro format che andrà prossimamente in onda sulle reti Mediaset. Da parte della produzione non sono arrivate conferme ufficiali, tanto meno la stessa Galgani ha allontanato il gossip.

La Talpa dovrebbe andare in onda nel 2022 ad oltre 10 anni dall'ultima edizione. Non è chiaro se la presentazione sia stata affidata nuovamente a Paola Perego, come avvenuto nell'ultima edizione, oppure se il Biscione abbia intenzione di optare per qualche altra presentatrice.

Le prime indiscrezioni sulla presenza di Gemma Galgani a La Talpa erano emerse già qualche giorno fa, e se due indizi fanno una prova tutto lascia intuire che Gemma potrebbe essere della partita.

L'ultima edizione di Uomini e Donne è stata condita da una serie di litigi con la Cipollari. Gemma è stata al centro di un duro sfogo contro Tina, che l'ha sempre attaccata. In molti infatti fanno notare come Gemma non sia mai riuscita a trovare l'amore ma si sia limitata a flirt passeggeri che non hanno avuto seguito.