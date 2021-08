Gemma Galgani parteciperà alla Talpa? Le voci sullo storico volto di Uomini e Donne

Nella vita bisogna sempre esser pronti a provare nuove esperienze, anche quando la carta d'identità segna ormai cifre importanti: possibile, dunque, che anche un'habitué di Uomini e Donne come Gemma Galgani stia sentendo il richiamo delle sirene della novità? Nelle ultime ore girano infatti voci su un suo possibile "tradimento".

Galgani è un volto amatissimo del programma di Maria De Filippi: la nostra è ormai da anni una presenza fissa al trono over di Uomini e Donne, il cui pubblico difficilmente accetterebbe a cuor leggero una sua improvvisa defezione.

A 71 anni, la nostra Gemma potrebbe però decidere di provare una nuova esperienza nel mondo della TV: la donna è infatti in lizza per partecipare alla nuova edizione de La Talpa, il programma di Canale 5 in pausa da qualche anno ma pronto a far ritorno sulla rete ammiraglia Mediaset nel corso del 2022.

Si tratta, naturalmente, di un reality piuttosto stancante, fatto di prove fisiche e mentali: difficile, insomma, che Galgani possa reggere il doppio impegno, soprattutto considerato che difficilmente le verrebbe permesso di prender parte anche ad altri programmi durante le registrazioni dello show.

Possibile che ci aspetti un'edizione dello show di Maria De Filippi priva della sua star? Staremo a vedere nei prossimi tempi! Qualche tempo fa, ricordiamo, il pubblico di Uomini e Donne aveva avuto da ridire sul lifting di Gemma Galgani.