Gemma Galgani torna ad Uomini e Donne: duro sfogo contro Tina Cipollari

A quanto parel’addio di Gemma Galgani ad Uomini e Donne è stato solo momentaneo. Le dama del trono over del programma di Maria De Filippi infatti è tornata in studio venerdì 23 Ottobre, nel corso delle registrazioni delle nuove puntate, dove si è sfogata contro Tina Cipollari.

A riportare le anticipazioni ci ha pensato IlVicoloDelleNews, secondo cui la puntata registrata si sarebbe aperta con un lungo sfogo nei confronti dell’opinionista. La veterana del trono sarebbe apparsa mortificata e provata per le frasi pronunciate da Tina nei suoi confronti, a cui avrebbe risposto per le righe senza risparmiarsi. Sempre lo stesso sito riferisce che Gemma avrebbe menzionato anche Giorgio Manetti durante lo sfogo, il che ha dato il via ad un faccia a faccia aspro con Gianni e la stessa Cipollari.

Resta da capire quando andranno in onda le puntate in questione, ma a quanto pare l’eterno scontro tra le due rivali è destinato a continuare anche nelle prossime settimane. Coloro che seguono il programma pomeridiano infatti sapranno che nelle ultime settimane gli attacchi di Tina di danni di Gemma sono diventati sempre più aspri: alla fine dello scorso mese infatti Tina aveva ironizzato su Gemma, accusandola di essersi rifatta “per rimorchiare giovanotti”.