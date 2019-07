Per Gemma Whelan una svolta di Game of Thrones è stata 'un pugno in faccia'

Gemma Whelan ha dichiarato di essere rimasta molto colpita dal cambiamento manifestato da Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) nell’ultima stagione di Game of Thrones. L’attrice ha interpretato Yara Greyjoy, una dei più fedeli alleati della Regina dei Draghi.

Come sappiamo, negli ultimi episodi della serie culto HBO Daenerys, ormai fuori controllo, ha incendiato Approdo del Re ed è stata poi uccisa dal suo amante / nipote Jon Snow (Kit Harington). Se Yara aveva chiesto la testa di Jon dopo il suo tradimento, a Gemma Whelan la discesa nella pazzia del personaggio di Emilia Clarke è piaciuta, così come in generale il finale della serie, anche se ha ammesso di essere stata molto sorpresa da questa svolta, come “colpita da un pugno in faccia.”

Quando ha letto la trama della svolta sanguinaria di Daenerys, ha dichiarato l’attrice a Radio Times, “ho pensato: ehi, è stata una scelta coraggiosa. Ma mi è piaciuta. Mi è piaciuto come le cose sono cambiate”. Whelan contesta anche l’opinione di molti fan secondo la quale la malvagità di Dany si manifesta troppo all’improvviso. “Un’altra lamentela mossa dal pubblico è che le cose in questa stagione si trascinano stancamente, e allora chi ha ragione?”

Gemma Whelan non è l’unica che ha apprezzato il finale di Game of Thrones, anche se il cast aveva le sue preferenze sul finale. Ora che Game of Thrones è giunto al termine si lavora agli spin-off, anche se George R.R. Martin dubita possano avere lo stesso successo della serie.