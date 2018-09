gen:LOCK - Maisie Williams di Game of Thrones è nel cast vocale ed ecco il teaser!

L'interprete del personaggio di Arya Stark in Game of Thrones è nel cast vocale di gen:LOCK, una serie animata di nuova uscita. Il personaggio in cui la "vedremo" è un'hacker di origini scozzesi.

Il casting della giovane attrice de Il Trono di Spade è stato annunciato alla convention RTX di Londra, dove Gray G. Haddock, creatore del prodotto tv, ha rivelato la presenza della Williams, sulla quale ha speso parole di elogio importanti:

"Lavorare con la giovane Maisie è stato davvero divertente. La sua energia e il senso dell’umorismo che ha portato a Cammie (il personaggio che interpreta cioè), è una delizia. Sono veramente a corto di superlativi per descrivere quanto questo cast sia perfetto per interpretare i personaggi, ma Maisie, in particolare, è proprio come immaginavo Cammie nella mia testa quando la creavo – geniale."

gen:LOCK parla dell’ultima società libera della Terra che sta per perdere una guerra di proporzioni globali e recluta quindi un team eterogeneo di giovani piloti che hanno il compito di comandare la nuova generazione di giganteschi corpi robotizzati noti con il nome di “mecha“. Le reclute scoprono che le loro nuove abilità hanno un costo davvero non trascurabile.

"Nel cast vocale originale di questa nuova serie che si intitola gen:LOCK ci sono Michael B. Jordan (Black Panther, Creed) che interpreta il personaggio principale, Julian Chase, Dakota Fanning (The Alienist, Twilight Saga) pilota esperta di mech e interesse amoroso di Chase, Miranda Worth , Kōichi Yamadera (Cowboy Bebop, Ghost in the Shell) che dà voce a Kazu Iida, una delle nuove reclute trasferite dalle forze militari giapponesi, per combattere al fianco di Chase nel programma gen: LOCK, e Tennant che dà la voce al dott. Rufus Weller aka Doc, capo scienziato alla Experimental Science Unit (ESU) e l’inventore della tecnologia gen: LOCK."