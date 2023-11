Gen V 2, quando esce la seconda stagione della serie di The Boys?

Che Gen V abbia conquistato i fan di The Boys e non solo è un dato di fatto, talmente tanto che la serie è stata rinnovata da Amazon Prime Video per una seconda stagione. Ma quando potrebbe uscire? Cerchiamo di capirlo assieme.

Siamo davvero nel campo delle ipotesi sulla seconda stagione di Gen V, questo perché oltre alla conferma del suo rinnovo possiamo soltanto speculare su quando potrebbe uscire, ma abbiamo qualche indizio per farlo.

Sicuramente Gen V 2 non arriverà nel 2024, anno in cui dovremmo vedere quasi certamente la quarta stagione di The Boys. E visto che come vi raccontavamo nella nostra recensione di Gen V la serie è molto più che uno spin-off è normale che la trama generale procederà con la quarta del prodotto madre.

Prime Video dovrà poi fare i conti con lo sciopero degli attori, che ancora non hanno trovato un accordo con le case di produzione. L'augurio è che entro il 2024 tutto possa rientrare, ma comunque prima di un contratto accettato da entrambe le parti non si potrà ovviamente parlare di set e cose del genere.

Secondo noi quindi la seconda stagione di Gen V potrebbe arrivare su Prime Video nel 2025 nella migliore delle ipotesi, magari nella seconda metà dell'anno come ha fatto la prima.

E secondo voi potrebbe essere una finestra di tempo ragionevole? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti, noi se non l'avete ancora letto vi lasciamo alla spiegazione del finale di Gen V.