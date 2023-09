Gen V, anche un'altra star di The Boys apparirà nella serie spin-off

Il debutto di Gen V in streaming su Prime Video è previsto per la fine del mese e sappiamo che nel corso degli episodi che comporranno la prima stagione di questo primo spin-off in live-action di The Boys saranno più di una le star della serie principale a fare un'apparizione. Scopriamo insieme di chi è stato annunciato il cameo in queste ore.

Secondo Entertainment Weekly, Chace Crawford riprenderà il suo ruolo di Abisso in un cameo per Gen V. Crawford è apparso nel ruolo di Abisso in ogni stagione di The Boys e tornerà anche nell'attesa quarta stagione. Non si hanno molti dettagli del suo cameo in Gen V, ma sicuramente sarà in grado di soddisfare le aspettative dei fan della serie principale.

Jaz Sinclair sarà la protagonista della serie incentrata sui super studenti della Goldolkin University e vedremo anche Chance Perdomo in un ruolo importante. Nella serie ci saranno come detto molti altri camei di The Boys, come quello del personaggio di A-Train interpretato da Jessie T. Usher.

Come già specificato, Gen V è il primo spin-off live-action di The Boys, la serie di successo di Prime Video basata sui fumetti Dynamite Comics. Ambientata alla Godolkin University, originariamente una parodia della Xavier's School for Gifted Youngsters degli X-Men della Marvel, la serie è descritta come "Hunger Games" in un college e il mondo spietato dei giovani supereroi che cercano di fare del loro meglio per entrare in uno dei super team di Vought, come i Sette.

Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale di Gen V, se ve lo foste perso in precedenza.

Michele Fazekas e Tara Butters, ex showrunner di Marvel's Agent Carter, dirigono la nuova serie, che è prodotta esecutivamente da Eric Kripke, showrunner di The Boys, e da Seth Rogen ed Evan Goldberg.

Gen V debutterà in streaming su Prime Video il prossimo 29 settembre.