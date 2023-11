Gen V, Anthony Starr svela il dietro le quinte del cameo di Patriota

Gen V è diventata, immediatamente, la serie di punta di Amazon Prime Video. Nonostante la promozione pari a zero a causa dello sciopero e la presenza di competitor importanti, lo spin off di The Boys ha sbancato quasi come la sua serie titolare, anche grazie ai cameo di personaggi amatissimi dal pubblico.

Mentre tutti continuano a chiedersi quante stagioni avrà Gen V su Prime Video, Anthony Starr, volto di Patriota in The Boys, a diverso tempo dall'uscita della serie, ha finalmente avuto la possibilità di condividere qualcosa riguardo il suo cameo all'interno dello spin-off di The Boys. Molti avevano ipotizzato che Patriota, in un modo o nell'altro, sarebbe tornato ma in pochi pensavano si presentasse al pubblico nel modo in cui è arrivato su schermo su Gen V.

L'attore ha raggiunto la fama internazionale grazie alla sua incredibile interpretazione di Patriota, uno dei protagonisti The Boys. Nelle immagini pubblicate su Instagram, l'attore ha pubblicato alcuni dietro le quinte della serie e del suo breve cameo. "Faccia di rammarico. Ecco posto in cui sono andato che ha causato il rimpianto....alto.... Il capo che si è anche pentito di aver messo il suo attore così in alto 😂😂😂😂😂😂 Siamo stati benissimo a @GenV con i giovani. Guardalo se hai bisogno di una correzione per i ragazzi" ha scritto l'attore.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo la nostra recensione di Gen V. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!