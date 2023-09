Gen V ha appena introdotto una super arma in vista di The Boys 4?

Gen-V ha avuto un esordio da sogno, lo spin-off di The Boys ha ottenuto delle ottime recensioni al momento, e sembra che nei primi episodi sia stata introdotto un dispositivo potenzialmente molto interessante per la serie principale.

Nel secondo episodio, Andre Anderson si imbatte nella sicurezza del campus. I soldati d'élite lo individuano e per sottometterlo usano un dispositivo particolare, un registratore che emette un suono molto acuto. Spiegando l'oggetto, la guardia gli dice: "Sapevi che i Supes hanno un udito più ampio del nostro? Come i cani". Il dispositivo priva completamente Andre dei suoi poteri e il ragazzo si riprende solamente quando la sua compagna di studi interviene in suo aiuto. Questa "arma", introdotta per la prima volta, potrebbe funzionare da perno per la narrazione della quarta stagione di The Boys.

Lo spin-off ha debuttato su Amazon Prime Video il 29 settembre con i primi 3 episodi, e sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha il 96% di gradimento per quanto riguarda la critica. Il Wall street journal scrive: “"Gen V" è abbastanza ridicolo... ma non può essere ignorato. Perché? Perché si tratta di una critica sociale, per quanto sfumata e tagliente, che lascia intravedere un'intelligenza dietro il sensazionalismo.” Per Alison Herman di Variety “”Gen V" conserva il taglio, il cinismo e l'umorismo (giustamente) adolescenziale che contraddistinguono la sua serie madre, suggerendo che "The Boys" è lontano dalla stanchezza creativa che affligge attualmente i juggernaut come il Marvel Cinematic Universe.”

Non solo Gen-V, il produttore di The Boys ha parlato della possibile creazione di ulteriori spin-off della serie.