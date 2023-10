Gen V ha appena mostrato la scena più schifosa della storia di The Boys?

I primi tre episodi di Gen V sono stati lodati da critica e pubblico che ha mostrato di aver apprezzato e non poco questo primo spin-off in live-action di The Boys. Proprio come la serie principale, nota per la sua violenza estrema e le sue scene al limite del raccapricciante, anche il suo spin-off ha dato prova di essere altrettanto "disgustoso".

L'episodio 4 di Gen V, tuttavia, sembra aver alzato l'asticella non solo per se stessa, ma anche nei confronti di The Boys. L'ultimo episodio arrivato in streaming su Prime Video contiene una scena non solo disgustosa, ma che possiamo a malapena descrivere visto quello che è in grado di mettere in scena.

Senza entrare nel dettaglio delle circostanze, l'episodio 4 di Gen V presenta il pene di un personaggio che si ingrossa e poi esplode. L'effetto completo viene ripreso dalla telecamera e supera facilmente qualsiasi effetto gore visto nelle prime tre stagioni di The Boys. Certo, The Boys ci ha finalmente mostrato l'Herogasm nella terza stagione, ma anche tutto quello che è successo in quell'episodio non è paragonabile alle viscere esplosive che Gen V mostra esplicitamente, costringendo ogni ragazzo del pubblico che si appresta alla visione a trasalire.

Proprio come la serie madre, la prima stagione di Gen V sarà composta da otto episodi. I primi tre episodi di Gen V sono stati trasmessi in anteprima su Prime Video venerdì scorso e oggi ha debuttato il quarto, quindi ne rimangono altri quattro alla fine della programmazione. Un nuovo episodio di Gen V sarà trasmesso ogni settimana su Prime Video fino al finale di stagione previsto per novembre.

Ma le similitudini con The Boys non finiscono qui: proprio come quest'ultima, anche Gen V non si è risparmiata in frecciatine verso la Marvel; nel corso del primo episodio della stagione, la serie ha fatto un riferimento non troppo velato allo show WandaVision dei Marvel Studios e ha pure tirato in ballo Zach Braff, protagonista di Scrubs e regista.

Nel corso di questa prima stagione di Gen V sono previsti diversi camei dei personaggi di The Boys, compreso il Soldatino di Jensen Ackles, visto in The Boys 3. Prime Video deve ancora annunciare la data d'uscita della Stagione 4 di The Boys.