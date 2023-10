Gen V, una battuta su Johnny Depp sta mandando i fan di Amber Heard in fibrillazione

Dar vita a serie come The Boys e Gen V vuol dire non solo avventurarsi nel genere supereroistico, ma anche spararsi nelle vene una buona dose di cultura pop e riferimenti al gossip che ci circonda tutti i giorni: la dimostrazione definitiva sta proprio nei primi episodi dello spin-off uscito su Prime e in particolare in una certa battuta.

Mentre si attende il quarto episodio di Gen V per scoprire qualcosa sui blackout alcolici dei supes, in molti si stanno infatti soffermando su una linea di dialogo che tira in ballo nientemeno che Johnny Depp e, ovviamente, il celebre scontro a suon di avvocati e tribunali con l'ex-moglie Amber Heard... Prendendo secondo molti le parti della seconda!

"Johnnydepperò qualcuno così forte che vorrà soltanto scavare una fossa e morirci dentro" è la frase con cui Tek Knight dichiara di voler incolpare qualche innocente per la morte di Golden Boy; un momento che non è ovviamente passato inosservato agli occhi dei fan di Amber Heard, che sui social sono corsi a esultare: "Amavo già la serie ma questa cosa mi ha dipinto il sorriso in volto" scrive qualcuno su X, mentre altri dubitano del fatto che si trattasse di un vero attacco: "Vogliono farvi credere in maniera assolutamente falsa che una frase di Gen V appoggi Amber Heard" si legge in un altro post.

La discussione è comunque apertissima, e vi basterà seguire il thread su X per trovare centinaia di commenti al riguardo: e voi, cosa ne pensate? Gen V sta dalla parte di Amber Heard o di Johnny Depp? Diteci la vostra nei commenti!