Gen V, tutti i camei dei personaggi di The Boys

I cameo nell'episodio 7 di Gen V sono moltissimi, ma che dire, più in generale, di quelli riguardanti i personaggi di The Boys? Sono più di quanto possiate immaginare: alcuni sono evidenti, altri meno. Scopriamoli insieme!

Innanzitutto menzioniamo Ashely Barrett (interpretata da Colby Minifie), la quale, sfruttando la sua posizione di CEO di Vought International, cerca di nascondere la tragedia di Golden Boy. Altrettanto degna di nota sono le immagini di A-Train (Jessie T. Usher) nel secondo episodio dello show, e in particolare durante una trasmissione televisiva; senza contare, sempre nella stessa puntata, l'apparizione della defunta Madelyn Stillwell (Elisabeth Shue) in un breve flashback.

Ricordiamo inoltre il cameo di Adam Bourke (PJ Byrne) nei panni di un professore della Goldkin University e quello di Abisso, presente nel montaggio commemorativo per il professor Richard Brinkerhoff; ma il riferimento principale è rivolto a Soldatino (Kensen Ackles), ancora chiuso nella prigione criogenica: egli emerge dalle memorie di Cate Dunlap sotto forma di un "fidanzato immaginario", con tute le (grossolane) battute di spirito che ne derivano...

Creato da Craig Rosenberg, Evan Goldberg ed Erick Kripke, lo spin-off Gen V conta otto episodi e narra la storia di giovani supereroi, che, messi alla prova presso la Godolkin University School (gestita dalla Vought International stessa), dovranno superare ostacoli di ogni genere. La sesta puntata debutta su Prime Video oggi 20 ottobre 2023, col titolo di Jumanji.

L'universo narrativo continuerà a espandersi? Non è dato saperlo; di certo, però, i fan di The Boys vogliono lo spin-off su Soldatino. Non ci resta che scoprire se la richiesta verrà accolta!