Gen V, quali sono i collegamenti con The Boys?

Annunciata come uno spin-off di The Boys, a conti fatti Gen V sembra più un sequel decisamente legato alla serie tv madre che un prodotto a sé stante: ma quali sono i collegamenti principali della serie di Amazon Prime Video con il prodotto originale?

Ovviamente come abbiamo scritto più volte Gen V si colloca temporalmente dopo la terza stagione di The Boys. Eppure i collegamenti con la serie madre sono molto più fitti di un semplice spin-off. Intanto se si riguarda la terza stagione di The Boys c'è una scena con Hughie al Red River Institute quando finge di voler adottare un orfano con superpoteri. Nell'elenco delle persone sul computer si vede Marie Moreau, proprio la protagonista di Gen V.

Viene poi citato il fatto che Starlight e Queen Maeve non sono più parte dei Sette e Victoria Neuman sta correndo per la carica di Vicepresidente. Così come viene evidenziato il processo a Homelander per aver ucciso una persona innocente.

Senza contare poi la già confermata presenza di Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy anche in Gen V, a rimarcare ancora una volta lo stretto rapporto tra i due prodotti.

I ragazzi della Godolkin studiano e si allenano per finire nei Sette, cosa che potrebbe succedere proprio nella quarta stagione di The Boys.

Senza contare che Ashley appare in ben due episodi di Gen V, specificando che non vuole che il caos scoppiato alla Godolkin tocchi Vought in alcun modo. E tutti ci immaginiamo che non andrà proprio così.

Ma voi state seguendo Gen V? Quali altri collegamenti con The Boys avete beccato? Diteci tutto nei commenti, noi vi lasciamo agli easter egg dell'episodio cinque di Gen V.