Gen V, come si colloca il finale nella timeline di The Boys?

Per tutta la durata della sua prima stagione, Gen V non si è soffermata poi molto nel chiarire completamente la sua timeline rispetto agli eventi accaduti nelle precedenti stagioni di The Boys. Tuttavia, alla luce del clamoroso finale di Gen V, il creatore della serie ha confermato a che punto della storia ci troviamo rispetto a The Boys 4.

Nelle ultime ore è arrivato un aggiornamento ufficiale da parte di una delle voci creative principali di The Boys, che ci spiega non solo dove si colloca Gen V nella linea temporale, ma anche come si incastrerà con la quarta stagione di The Boys e con la già annunciata seconda stagione di Gen V. In un'intervista a Variety, il creatore di The Boys e produttore esecutivo di Gen V, Eric Kripke, ha confermato la linea temporale dei due show e il modo in cui interagiranno in futuro.

"Nella nostra mente, sarà ambientata solo un paio di giorni dopo qualsiasi evento di Gen V", ha rivelato Kripke a proposito degli eventi della quarta stagione di The Boys.

"Cerchiamo di mantenere la linea temporale super semplice, perché tutte quelle cose che si ripiegano su se stesse che penso che altri universi a fumetti si trovino a dover fare sono semplicemente sconcertanti per me come spettatore. Quindi è tutto molto consequenziale. C'è la terza stagione di The Boys, poi c'è Gen V e poi c'è la quarta stagione di The Boys. E poi, dopo, c'è la seconda stagione di Gen V. È più simile ai vagoni di un treno che a un piatto di spaghetti".

Gen V è ambientato nello stesso universo di The Boys. In entrambe le serie compaiono alcuni personaggi, tra cui Jessie T. Usher nel ruolo di A-Train, Colby Minifie nel ruolo di Ashley Barrett della Vought, P.J. Byrne nel ruolo del regista Adam Bourke, Antony Starr nel ruolo di Patriota e persino Karl Urban nel ruolo di Billy Butcher. Su queste pagine trovate la nostra recensione completa di Gen V.

I personaggi su cui si concentra Gen V frequentano tutti la Godolkin University, un college sponsorizzato e gestito dalla Vought International, che ha anche una storia nelle pagine dei fumetti di The Boys.

Nella stessa intervista in cui Eric Kripke ha confermato la timeline degli show, gli è stato chiesto se la quarta stagione di The Boys avrebbe offerto qualche anticipazione sulla seconda stagione di Gen V o se qualcuno dei personaggi avrebbe fatto la sua apparizione, rispondendo semplicemente "Rimanete sintonizzati. Non voglio né confermare né smentire".