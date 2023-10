Gen V, confermata un'altra connessione con la serie tv The Boys

Uno degli spettacoli più visti del momento sulla piattaforma Amazon Prime Video, Gen V è sicuramente una di quelle produzioni che non è destinata a finire nel dimenticatoio tanto presto. A tutto ciò si aggiunge il fatto che sta diventando ormai sempre più palese il fatto che lo spettacolo sia destinato a diventare fondamentale per gli appassionati.

Infatti sappiamo già da qualche tempo del clamoroso collegamento tra The boys e Gen V. Tuttavia nel settimo episodio dello spin-off rilasciato di recente abbiamo avuto modo di vedere un altro elemento che lega fortemente i due spettacoli.

Durante il procedere della puntata fa infatti la sua apparizione un personaggio che il pubblico di fan conosce già a partire dalla seconda iterazione dello show principale.

Stiamo ovviamente parlando di Victoria Neuman, interpretata come sempre da Claudia Doumit, qui impegnata nell'incontro con Marie Moreau, e pare che i due abbiano più di qualche cosa in comune.

Alla fine della puntata tra l'altro, il suo personaggio entra in possesso del virus che potrebbe mettere la parola fine alla razza dei super, sicuramente una svolta non indifferente per chi era dubbioso se seguire o no la serie Gen V.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di The Boys 3.