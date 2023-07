Gen V, confermato quando uscirà lo spin-off in live-action di The Boys?

Sicuramente sapremo qualcosa in più su Gen V al prossimo Comic-Con di San Diego, quando verrà presentato nel suo panel ufficiale, ma nel frattempo sono emersi alcuni incoraggianti aggiornamenti circa l'uscita dello spin-off in live-action di The Boys, che dovrebbe debuttare in streaming su Prime Video prima della Stagione 4 della serie madre.

Un nuovo articolo ha suggerito che Gen V, l'imminente serie Prime Video vietata ai minori, è sulla buona strada per uscire il prossimo autunno. Anche se lo sciopero della Writers Guild of America sembra che continuerà per tutta l'estate, pare che Gen V sia già in fase di post-produzione avanzata, tanto da non essere influenzata né dallo sciopero né da un potenziale sciopero degli attori, se quest'ultimo dovesse verificarsi nel corso della settimana.

La notizia è contenuta in un articolo di Variety che analizzava lo stato generale delle produzioni a Hollywood in un contesto che potrebbe essere caratterizzato dalla minaccia di due scioperi congiunti, ovvero quello degli sceneggiatori già in corso e quello paventato dagli attori.

Al contrario di Gen V, The Boys 4 subirà un rinvio data l'impossibilità di intervenire sui dialoghi dello show in post-produzione a causa appunto dello sciopero. L'uscita potrebbe quindi slittare direttamente al 2024.

Il primo trailer di Gen V ha confermato alcuni personaggi di The Boys che appariranno nello show, tra cui Jessie T. Usher nel ruolo di A-Train, Colby Minifie nel ruolo di Ashley Barrett di Vought e P.J. Byrne nel ruolo del regista Adam Bourke.

Il cast principale di Gen V comprende Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, Patrick Schwarzenegger e Clancy Brown. Tra gli altri, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Alexander Calvert.