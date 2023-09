Gen V: cosa dovete ricordare da The Boys prima di premere play sullo spin-off

Quando si tratta di spin-off, non è sempre necessario guardare prima gli show originali, ma nel caso di Gen V, le prime tre stagioni di The Boys includono alcune chicche utili alla comprensione dello show. Sappiamo già che gli eventi di Gen V si svolgeranno insieme all'imminente Stagione 4 di The Boys, quindi ecco tutto quello che dovete sapere.

Innanzitutto la Vought International. Precedentemente nota come Vought American, è una società americana specializzata nell'intrattenimento con i supereroi. Se da un lato ha accumulato una fortuna considerevole, guadagnandosi un posto nel regno degli affari d'élite, dall'altro ha avuto una reputazione controversa per le sue pratiche discutibili, per non parlare delle sue origini problematiche.

Il fondatore della Vought International è Frederick Vought, uno scienziato precedentemente associato al Terzo Reich, che ha gettato le basi dell'azienda sviluppando il Composto V, una sostanza straordinaria in grado di trasformare gli esseri umani comuni in "superuomini" straordinari.

All'inizio di The Boys, l'amministratore delegato della Vought International era Stan Edgar (Giancarlo Esposito), sostituito nella terza stagione da Ashley Barrett (Colby Minifie). Ciò che è meno noto è il fatto che Homelander (Antony Starr) tende a prendere la maggior parte delle decisioni importanti della società.

Il Composto V. Si tratta di un liquido blu che, se iniettato nel flusso sanguigno, può potenzialmente conferire alle persone poteri straordinari. Gli effetti del Composto V possono variare da persona a persona. Alcune persone si ritrovano con abilità fisiche potenziate, mentre altre ottengono poteri completamente diversi, o talvolta anche una combinazione di entrambi.

Sebbene Frederick Vought sia stato originariamente responsabile della creazione del Composto V, la Vought International avrebbe in seguito distribuito il super siero chimico all'insaputa o senza il consenso delle persone, iniettandolo segretamente a donne incinte, bambini e persino ad altri pazienti. L'intento era quello di offrire l'illusione che questi superpoteri fossero naturali, come una sorta di mutazione genetica.

Recentemente, la verità sugli esperimenti poco etici della Vought con il Composto V è trapelata al pubblico, causando un temporaneo arresto della ricerca e della produzione; tuttavia, Vought International è stata in grado di creare una nuova variante del Composto V, grazie ai risultati dei test del Sage Grove Center. Questa versione modificata, chiamata "Temp V", permette agli adulti di avere temporaneamente dei superpoteri senza morire immediatamente, anche se ci sono effetti collaterali dannosi che possono derivare da usi multipli, tra cui tumori al cervello e infine la morte.

Infine, nel corso di Gen V ci saranno alcuni importanti cameo da The Boys e tra questi alcuni membri dei Sette. Tra i ritorni confermati ci sono quelli di Abisso e di A-Train, ma anche alcuni componenti dei The Boys di Butcher potrebbero apparire a un certo punto.

Gen V ha debuttato oggi con i primi tre episodi su Prime Video.