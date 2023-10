Gen V, quanto dura l'episodio 6 in arrivo su Prime Video?

Si intitola Jumanji il sesto episodio della serie Gen V, creata da Craig Rosenberg, Evan Goldberg ed Eric Kripke, nonché spin-off della famosa serie di successo The Boys, creata da Garth Ennis e Darick Robertson. Una prima stagione composta da 8 episodi che stanno conquistando il pubblico della piattaforma.

Ma quanto durerà il sesto episodio di Gen V? È stato annunciato ufficialmente il minutaggio dell'episodio con l'anteprima ed è stato confermato che durerà 37 minuti.

Gen V racconta le vicende di un gruppo di giovani supereroi che vengono messi alla prova con una serie di sfide ambientate alla Godolkin University School of Crimefighting, gestita da Vought International.

Protagonisti sono Jaz Sinclair, Chance Perdomo e Lizzie Broadway.



Dopo il grande exploit ottenuto dalla serie madre The Boys, Amazon Prime Video cerca di replicare il successo con un nuovo filone narrativo che parta proprio dall'universo dello show principale per raccontare storie diverse con protagonisti differenti ma altrettanto interessanti.



Seth Rogen è il co-produttore anche dello spin-off, così come della serie madre. Ma quali sono i collegamenti di Gen V con The Boys?

Abbiamo provato a raccontarvelo nell'approfondimento dedicato alla serie televisiva.



In attesa di scoprire maggiori informazioni sul sesto episodio dello show, non perdetevi gli easter egg del quinto episodio di Gen V, la serie spin-off di The Boys, disponibile con la prima stagione sul pacchetto streaming di Amazon Prime Video. Gli addetti ai lavori si chiedono se Gen V riuscirà ad ottenere lo stesso successo di The Boys, anche se al momento è forse prematuro poterlo affermare.